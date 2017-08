Klopp: Mignolet blijft nummer één bij Liverpool

Wenger vraagt vertrouwen van fans: 'We moeten afstand nemen van de emoties'

9:53 Coach Arsène Wenger van Arsenal heeft de supporters opgeroepen de club te blijven steunen na de kansloze nederlaag van 4-0 tegen Liverpool. ,,We willen dat de fans vertrouwen in ons houden, ook na zo'n rampzalige nederlaag. Het enige dat we kunnen doen is ons herpakken en de supporters betere prestaties te bieden'', zei de Fransman tegen Sky Sports.