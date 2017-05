King Kenny krijgt tribune op Anfield

De Schot scoorde 172 keer in 515 wedstrijd voor The Reds. De middenvelder speelde daar vanaf 1977 - hij kwam van Celtic - en werd in 1985 voor het eerst manager. Hij won acht keer de titel, drie Europese prijzen, twee FA Cups en vijf League Cups met Liverpool. In 2011 werd hij weer manager en won hij de League Cup met zijn ploeg. Daarna werd hij een van de directeuren.



De immens geliefde Dalglish speelde ook een grote rol in de vrewerking van het Hillsborough-drama in 1989. Als speler/trainer van Liverpool bezocht hij uitvaarten van slachtoffers en ontmoette hij nabestaanden van de 96 Liverpool-fans die in het stadion van Sheffield Wednesday waren doodgedrukt.