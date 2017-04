Kan Ajax supervorm bekronen met halve finale?

Poll: Plaatst Ajax zich voor halve finale Europa League?

0:07 Ajax heeft er lang op moeten wachten, maar vanavond kan door de Amsterdammers voor het eerst in twintig jaar weer eens de halve finale in een Europees bekertoernooi worden bereikt. Dan moet in de return van de kwartfinales in de Europa League wel worden afgerekend met Schalke 04. Lukt het de ploeg van Peter Bosz om in Gelsenkirchen de 2-0 marge uit het heenduel met succes te verdedigen?