Kampioen Chelsea schenkt scheidende Terry basisplek

Fàbregas voorkomt stuntje Watford op kampioensfeest Chelsea

23:23 Waar bij de fans van Chelsea misschien wel was gehoopt op een grote overwinning op Watford, kwam de kersverse Engelse kampioen vanavond na een spektakelstuk pas in de slotminuten met de schrik vrij. Het werd 4-3 in Londen, met onder meer een wereldgoal van Daryl Janmaat bij de bezoekers.