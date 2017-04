Kaká wéér grootverdiener in MLS, Kappelhof beste betaalde Nederlander

Inclusief de zogenaamde guaranteed compensation lopen de totale verdiensten van Kaká op tot 7,167,500 dollar (bijna 6,6 miljoen euro). Kaká blijft in de rangschikking de Italiaan Sebastian Giovinco van Toronto (5,6 miljoen dollar basissalaris, 7,115,556 totaal) en Toronto-middenvelder Michael Bradley (zes miljoen dollar salaris, 6.5 miljoen in totaal) voor. De bedragen worden jaarlijks door de spelersvakbond van de MLS vrijgegeven.



Ook in de top-10 van best verdienende voetballers staan onder anderen New York City-spelers Andrea Pirlo (5.6 miljoen basissalaris, 5,915,960 in totaal) en David Villa (5.61 miljoen) en Toronto-spits Jozy Altidore (oud-AZ, 4.875000 miljoen dollar). De Duitser Bastian Schweinsteiger van Chicago Fire verdient in zijn eerste seizoen in de VS 5.4 miljoen dollar. In totaal verdienen 28 spelers in de Verenigde Staten meer dan één miljoen dollar aan basissalaris. Dat zijn er vijf meer dan vorig jaar.



De Nederlandse voetballers in de VS hoeven niet te klagen. Johan Kappelhof (ex-FC Groningen) is met 530.000/570.000 dollar de best betaalde Nederlander. Hij wordt gevolgd door Michael de Leeuw (ex-FC Groningen, 500.000/564.212 dollar), Roland Alberg (ex-ADO, ex-Excelsior 345.000/394.250 dollar) en John Goossens (ex-NEC, ex-Feyenoord, 230.000/233.333 dollar).