Juventus schrikt van enkelblessure Dybala

Koemans Everton won in eigen huis nog nooit zo vaak achter elkaar

20:49 Ronald Koeman rijgt met Everton de records aaneen. Zijn ploeg boekte vandaag tegen Burnley (3-1) de achtste zege op rij op het eigen Goodison Park, iets wat de club uit Liverpool nooit eerder lukte in de Premier League. ,,We breken veel records, hopelijk gaan we daar tot het einde van het seizoen mee door", zei Koeman. ,,We staan er goed voor, alles is nog mogelijk."