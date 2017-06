Jeugdploeg Juventus vliegt uit beker door mislukte Panenka van Moise Kean

Kean (Ivoriaanse ouders, maar in Italië geboren) maakte op 19 november vorig jaar al zijn debuut in de hoofdmacht van Juventus, thuis tegen Pescara. Daarmee werd hij de eerste speler die werd geboren na de eeuwwisseling die zijn debuut maakte in een van de vijf grote competities in Europa. Drie dagen later maakte hij ook al zijn debuut in de Champions League, door tegen Sevilla kort voor tijd in te vallen.