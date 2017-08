Januzaj cynisch over Van Gaal: 'Ik draag eerste goal aan hem op'

,,Het was zo'n frustrerende tijd onder Van Gaal... Ik wil er eigenlijk niet over praten. Maar iedereen weet dat ik veel problemen met hem heb gehad. Ik liep zonder enig vertrouwen rond, zat alleen maar op de bank. Het ontslag van David Moyes en zijn komst betekende voor mij achteraf weinig goeds.''



Januzaj, die zes interlands achter zijn naam heeft bij Rode Duivels, probeert dit seizoen bij Real Sociedad zijn carrière nieuw leven in te blazen. De aanvaller met roots in Albanië, Bosnië, Turkije, Kosovo én België leek in 2013 op Old Trafford onder manager David Moyes op weg naar een bliksemcarrière. Hij verdiende zelfs in 2014 een plekje in de WK-selectie van Marc Wilmots. Maar na de komst van Louis van Gaal, die de ontslagen Moyes opvolgde, raakte Januzaj in de vergetelheid. ,,Mijn vertrouwen liep zo'n deuk op. Ik zat alleen maar op de bank.''