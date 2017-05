Jamile Samuel loopt WK-limiet op 100 meter

AS Roma gunt Juventus geen kam­pi­oens­feest­je

22:42 Juventus kon vanavond in het Stadio Olimpico in Rome kampioen van de Serie A worden, maar AS Roma wilde daar niks van weten. De ploeg van Luciano Spalletti won met 3-1 van Juventus en neemt daardoor de tweede plek weer over van Napoli.