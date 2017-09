Isco, Spaanse wervelwind die Italië tot wanhoop dreef

Er zal Isco veel aan gelegen zijn om in het seizoen vóór het WK ook bij zijn club Real Madrid een hoofdrol te vervullen. De middenvelder weet dat dit niet vanzelfsprekend is in het sterrenensemble van Zinedine Zidane. De Franse coach deed het afgelopen seizoen in het kampioensjaar weliswaar dertig keer een beroep op de technisch begaafde middenvelder, maar liefst twaalf keer was dat als invaller. Wel stond hij in de basis in de met 4-1 gewonnen Champions League-finale tegen Real Madrid.



Isco streek in 2013 neer in Bernabéu, nadat Real dertig miljoen euro had bijgeschreven op de bankrekening van Malaga. Met die Zuid-Spaanse club was de middenvelder, die zijn opleiding genoot bij Valencia, het seizoen ervoor sensationeel doorgedrongen tot de kwartfinale van de Champions League. Daarin werd- door een onoplettende grensrechter- onterecht verloren van Borussia Dortmund.



Dat Isco bij zijn nieuwe werkgever vaker dan hem lief was genoegen moest nemen met een reserverol, leidde regelmatig tot speculaties over een mogelijk vertrek. Eerder dit jaar werd hij nog in verband gebracht met Paris Saint-Germain, maar volgens Isco is een transfer nooit aan de orde geweest. ,,Helaas interpreteert de Spaanse pers mijn woorden vaak verkeerd. Ik ben gelukkig in Madrid en heb altijd gezegd dat ik wil blijven. Het liefst nog heel lang.” Om er direct aan toe te voegen dat hij van plan is zijn aflopende contract bij Real binnenkort te verlengen.