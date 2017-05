Internazionale ondanks zege op Lazio niet in Europa League

Beloftencoach Stefano Vecchi won zondag in zijn tweede wedstrijd op de bank nadat de ploeg vier keer op rij had verloren. Dat had ook trainer Stefano Piolo, de opvolger van Frank de Boer, de kop gekost. Internazionale staat met nog een wedstrijd te gaan zevende in de Serie A en kan zich niet meer plaatsen voor Europees voetbal. Rivaal AC Milaan verzekerde zich vanmiddag met een 3-0 zege op Bologna voor een plek in de voorronde van de Europa League.

Lazio-speler Wesley Hoedt hielp Internazionale vanavond een beetje. De Nederlandse verdediger maakte met een eigen doelpunt de 1-2 voor de bezoekers uit Milaan, nadat Keita Baldé (Lazio) en Marco Andreolli (Internazionale) voor de eerste twee goals van de avond hadden gezorgd.

Twee keer rood

Een kwartier voor tijd zorgde Éder met de 1-3 voor de beslissing in het Stadio Olimpico. Naast Hoedt begon ook Stefan de Vrij bij Lazio. Hij werd na een klein uur gewisseld. Lazio eindigde met negen man na rood voor Keita Baldé en Senad Lulic. De ploeg van trainer Simone Inzaghi staat nog altijd vierde. Lazio kan volgende week nog ingehaald worden door nummer vijf Atalanta Bergamo, maar ook een vijfde plaats is goed genoeg voor een plek in de poulefase van de Europa League.

Juventus werd vanmiddag door de 3-0 zege op Crotone voor de zesde keer op rij kampioen van Italië. AS Roma (84) en Napoli (83) strijden volgende week nog om de tweede plaats, die rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League oplevert. De nummer drie stroomt in de voorrondes in.

Volledig scherm De basiself van Lazio. © Getty Images