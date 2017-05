Inhaalduel Real Madrid bij Celta de Vigo op 17 mei

De Spaanse bond had de grootste moeite om het inhaalduel in te passen in het overvolle schema van beide clubs, die allebei nog actief zijn in Europa. Real Madrid won afgelopen dinsdag het heenduel met Atletico Madrid in de halve finale van de Champions League, terwijl Celta de Vigo gisteravond met 0-1 verloor van Manchester United in de halve finale van de Europa League.



Celta de Vigo staat op een elfde plek in La Liga. De wedstrijd werd begin februari afgelast omdat onderdelen van het dak in het stadion los waren komen zitten na slechte weersomstandigheden in Galicië.