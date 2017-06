IJsland verslaat koploper Kroatië

De IJslanders waren een van de revelaties op het EK van vorig jaar in Frankrijk. Van de topper in Reykjavik tegen koploper Kroatië maakten ze echter een oersaaie avond. De spelers van bondscoach Heimir Hallgrímsson wisten het doel lang niet te vinden. In de negentigste minuut kopte verdediger Hördur Magnússon alsnog raak uit een hoekschop.

Turkije doet in dezelfde groep weer helemaal mee. De ploeg van bondscoach Fatih Terim won met 4-1 bij Kosovo en volgt net als Oekraïne op twee punten van Kroatië en IJsland.

Volkan Sen zette de bezoekers al na zeven minuten op 1-0. Maar Kosovo kwam op gelijke hoogte via Amir Rrahmani. Nog geen tien minuten later stonden de Turken weer voor. Cengiz Under kopte hard raak uit een corner. Burak Yilmaz zorgde na de rust voor de veilige 3-1-marge. Ozan Tufan bracht de eindstand met een slimme aanval op 4-1. De in Zaandam geboren Oguzhan Özyakup van Besiktas begon in de basis en werd een kwartier voor tijd gewisseld.