Hoedt neemt afscheid van Lazio met emotioneel Instagram-bericht

De Oranje-international tekent een contract voor vijf jaar bij The Saints, die alvast opgetogen zijn over zijn komst. ,,Wesley is één van de meest beloftevolle jonge verdedigers in Nederland en een grote aanwinst voor ons team'', liet vicevoorzitter Les Reed weten op de clubwebsite.



De komst van Hoedt verandert evenwel niets voor Virgil van Dijk, die graag de havenstad wil verlaten. ,,Wesley heeft zijn talent al laten zien bij Lazio en de Nederlandse nationale ploeg. We geloven dat hij zichzelf verder kan ontwikkelen bij Southampton, naast zijn collega-international Virgil van Dijk en andere spelers zoals Jack Stephens, Maya Yoshida, Jan Bednarek and Florin Gardos'', liet Reed verder weten. The Saints zijn niet van plan Van Dijk te laten vertrekken, ondanks belangstelling van Liverpool en Chelsea.



Hoedt zelf is ook tevreden dat de transfer rond is. ,,Ik ben heel blij om hier te zijn. Southampton is een grote club. Het is een goede stap voor mij om in de Premier League te komen spelen'', zo liet de verdediger weten.



Op Instagram nam Hoedt met een emotioneel bericht afscheid van Lazio. ,,Ik kwam als een jongen, ik ga als een man. Bedankt Simone Inzaghi, mijn teamgenoten en de hele staf. Ik zal altijd voor Lazio zijn.''