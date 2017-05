Hoe Van Hooijdonk ook Inter op de knieën kreeg

In de halve finale werd Feyenoord gekoppeld aan Internazionale. Een miljoenenploeg met Clarence Seedorf, de Braziliaan Ronaldo en slager Marco Materazzi in de gelederen, geleid door succestrainer Héctor Cúper. Nee, Feyenoord was niet favoriet voor die dubbele ontmoeting met Inter. Maar dat was buiten Pierre van Hooijdonk gerekend.



De heenwedstrijd in Milaan werd verrassend gewonnen door de ploeg van trainer Bert van Marwijk. Iván Córdoba gleed kort na rust een lage inzet van Van Hooijdonk over de doellijn. Het bleek de enige goal van de wedstrijd. Een week later in de Kuip stond Feyenoord na 45 minuten spelen al 2-0 voor door treffers van (uiteraard) Van Hooijdonk en Tomasson. De Italianen vochten zich nog terug naar 2-2, maar de inhaalslag kwam te laat. Feyenoord stond in de finale. In de eigen Kuip nog wel.



Goed, het verhaal van die finale tegen Borussia Dortmund mag bekend heten. Rotterdam beefde nog na van de moord op Pim Fortuyn twee dagen eerder, en opnieuw trok Van Hooijdonk alle aandacht naar zich toe met twee treffers. De Brabantse spits bekroonde een superseizoen met een blinkende hoofdprijs.