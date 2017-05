Hoe leeft Andries Jonker toe naar zenuwslopende finale met Wolfsburg?

De druk bij VfL Wolfsburg, dat op de laatste speeldag in Hamburg door 6.000 fans wordt ondersteund, is enorm. Maar trainer Andries Jonker leek er deze week niet onder gebukt te gaan. Op de persconferentie van de Volkswagenclub vertelde de 54-jarige Amsterdammer in zijn beste Duits ontspannen over zijn tijd bij Willem Zwei, dat hij in 2008 voor degradatie behoedde. Nota bene tegen Feyenoord (3-1). ,,Bij rust stond het 3-0'', aldus Jonker. ,,Dat was mooi.''



In het Volksparkstadion zijn de belangen vandaag vele malen groter. Heel Duitsland smult van de Anti-Relegationsfinale tussen de twee grootmachten die in een onderling gevecht moeten uitmaken wie als nummer 16 wordt veroordeeld tot het spelen van twee promotie-degradatieduels. Met lokale aartsrivaal Eintracht Braunschweig, de nummer 3 van de Tweede Bundesliga, daarin als tegenstander is dat voor Wolfsburg bepaald geen prettig vooruitzicht.



De ploeg van Jonker heeft een punt nodig om de ontsnappingskunstenaars van HSV voor de derde keer in vier jaar tijd - in 2014 en 2015 overleefden de Hamburgers de Relagation ternauwernood - opnieuw op de rand van de afgrond te zetten. Maar daar wil de trainer niet op gokken. ,,We gaan ervan uit dat we kunnen winnen'', aldus Jonker, die niet kan beschikken over de geblesseerde Jeffrey Bruma en de geschorste Riechedly Bazoer. ,,Een andere instelling past ons niet.''



HSV is de enige club die vanaf de start van de Bundesliga (1963-1964) op het hoogste niveau speelt. Maar ook VfL Wolfburg is nog nooit gedegradeerd. De club promoveerde in 1997 en was met hulp van de kapitaalkrachtige eigenaar Volkswagen hard op weg om dé uitdager van Bayern München te worden. In 2009 werd de club kampioen. Maar in plaats van de laatste stap omhoog te zetten, kwam de klad erin.



Vlak voor de start van vorig seizoen verkocht de club sterspeler Kevin De Bruyne voor het recordbedrag van 75 miljoen euro aan Manchester City. Technisch directeur Klaus Allofs haalde met de alweer vertrokken André Schürrle en Julian Draxler twee peperdure opvolgers, maar dat werd geen succes. Wolfsburg werd slechts achtste.



Met een selectie die niet in balans was, gleed Wolfsburg deze jaargang verder af. Intern gesteggel over de te varen koers kostte Allofs in december zijn baan, terwijl directeur Thomas Röttgermann na dit seizoen opstapt. Trainer Dieter Hecking werd in oktober ontslagen, diens opvolger Valérien Ismaël kon eind februari vertrekken. En dus is het woord nu aan de in maart aangestelde Jonker, die meer dan zijn voorgangers een beroep doet op de eigen jeugd. De Amsterdammer, eerder al assistent in Wolfsburg, slaagde er niet in om de club naar de middenmoot te loodsen, maar krijgt nog een laatste kans. ,,Dit zijn de mooiste dagen. Vooral als je succesvol bent. Ik verheug me erop.''



De kraker tussen HSV en Wolfsburg kunt u vanmiddag vanaf 15.30 uur live bij ons volgen.