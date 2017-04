Heetgebakerde Manchester Derby levert geen winnaar op

De belangen bij de 174ste stadsderby, met als inzet de vierde plaats in de Premier League, waren groot. Vooral Manchester City kon zich geen misstap veroorloven. Waar Manchester United nog via de Europa League een startbewijs voor de Champions League kan verdienen, ligt dat voor de Citizens anders. Als de miljoenenploeg van Guardiola buiten de topvier valt, is het seizoen mislukt.



Mourinho, die voor de negentiende keer zijn Catalaanse rivaal trof, legde de druk dan ook neer bij City. Zijn ploeg, getekend door blessures van onder meer Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo en Paul Pogba, deed aanvankelijk weinig meer dan City van het doel proberen te houden. Het leidde tot een spectaculair en spannend schouwspel met tackles, onderscheppingen en op het nippertje geblokte schoten.



Guardiola speelde Manchester United niettemin in de kaart. Door te kiezen voor Aleksandar Kolarov en de minstens zo trage Nicolas Otamendi speelde hij achterin met vuur. Mourinho anticipeerde hierop door de razendsnelle Marcus Rashford aan hun kant te zetten. Bij elke counter werd de tiener uit de jeugdopleiding, die onder Louis van Gaal debuteerde, met een diepe bal gezocht.



Ondanks dit fysieke voordeel stak Rashford regelmatig zijn armen uit frustratie in de lucht. Te vaak liep hij voor niets de longen uit zijn lijf, doordat de aanvoer te wensen overliet. Zonder Paul Pogba en Juan Mata beschikte Manchester United over onvoldoende middenvelders met een assist in de benen. Aanvoerder Michael Carrick en Ander Herrera, wel geschikt voor deze taak, waren te druk met stofzuigen.