Hazard hoopt op snelle terugkeer Costa bij Chelsea: 'Fantastisch persoon'

Eden Hazard heeft er op aangedrongen dat Diego Costa terugkeert bij Chelsea. De Spaanse spits leeft in onmin met coach Antonio Conte. Costa wacht in Brazilië af op de dingen die komen gaan, nadat hij eerder Chelsea ervan had beschuldigd hem 'als een crimineel' te hebben behandeld.

Vorig seizoen was Diego Costa met twintig treffers nog de topschutter van Chelsea, dat overtuigend kampioen werd in de Premier League. Desondanks liet coach Antonio Conte hem aan het begin van de zomerstop per SMS weten dat hij kon vertrekken uit Londen. Diego Costa heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer bij Atlético Madrid, maar dat kwam er deze zomer niet van. De Spaanse topclub mocht deze zomer geen nieuwe spelers aantrekken. In januari 2018 mag dit wel weer. In Madrid wil Costa zich in de tweede helft van het seizoen in de kijker spelen voor het WK 2018 in Rusland, waar hij als spits van Spanje aanwezig hoopt te zijn.

'Fantastisch persoon'

,,Ik heb nu drie jaar met hem gevoetbald en dat is heel goed bevallen'', zegt Hazard over Diego Costa, met wie hij de afgelopen drie seizoenen samenspeelde. ,,Diego is een geweldige speler en een fantastisch persoon. Samen hebben we alles gewonnen, behalve de Champions League. Het zou mooi zijn als we het komend seizoen samen kunnen proberen die alsnog binnen te halen.''

Volgens de Belg kan Chelsea Costa goed gebruiken. ,,Dit seizoen is voor ons in Engeland de concurrentie groter dan ooit. Zes of zeven teams kunnen kampioen worden. We kunnen ons bijna geen mindere wedstrijd veroorloven, want dan worden we meteen afgestraft. Mede daarom hoop ik dat Diego en Chelsea hun onderlinge problemen kunnen oplossen. Dat kan aan het einde van het seizoen van beslissende betekenis zijn.''