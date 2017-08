Hazard hoeft bij Rode Duivels niet zo veel te lopen als bij Chelsea

Hoeness bekritiseert koopwoede: Niemand is 100 miljoen waard

15:02 Geen enkele voetballer is honderd miljoen euro of meer waard. Dat stelt Uli Hoeness, de president van Bayern München, in een interview met SportBild. ,,Zulke bedragen zullen wij nooit voor een speler uitgeven'', aldus Hoeness.