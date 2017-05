Grootaandeelhouder Kroenke: Arsenal is niet te koop

De man die 67 procent van de aandelen in de Londense voetbalclub bezit, zocht de publiciteit op na hardnekkige geruchten dat de Russische zakenman Alisjer Oesmanov voor een bedrag van 1 miljard Britse pond alle aandelen van Kroenke wil overnemen. ,,We zijn aan Arsenal verbonden als een investeerder voor de lange termijn en dat blijft zo'', aldus Kroenke, die ook in het bestuur zit van Arsenal.



Oesmanov bezit 30 procent van de aandelen, maar heeft verder geen zeggenschap. Zijn overnamebod zou vooral bedoeld zijn om Kroenke weg te werken. ,,Hij is medeverantwoordelijk voor de wanprestaties op het veld'', liet de Rus in april weten.



Arsenal slaagde er dit seizoen voor het eerst in twintig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Champions League. De club van de zwaar bekritiseerde trainer Arsène Wenger eindigde als vijfde in de Premier League. De club kan dit seizoen nog wel afsluiten met een prijs; zaterdag staan de 'Gunners' in de finale van de FA Cup tegen landskampioen Chelsea.



Het bestuur van Arsenal neemt na de bekerfinale een besluit over het al dan niet aanblijven van Wenger.