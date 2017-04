Getroffen Dortmund-speler Barta schrijft emotionele open brief na aanslag

,,Vandaag heb ik in het ziekenhuis het bezoek gekregen waar ik het gelukkigst van word: zij (z’n vrouw en twee dochters, red.) betekenen alles voor me, zijn de reden waarom ik vecht om alle obstakels in het leven te overwinnen. Dit is het ergste dat ik ooit ben tegengekomen, dit wens ik niemand toe. De pijn, de paniek en de onzekerheid, niet te weten wat er aan de hand is, of hoe lang het zal duren... Het waren de 15 langste minuten uit mijn leven.



Ik wil jullie allemaal zeggen dat de ‘shock’ van de eerste dag steeds iets minder wordt, en tegelijkertijd groeit de wil om te leven, te strijden, te lachen, te huilen, te voelen, lief te hebben, te geloven, te spelen, te trainen, te genieten van mijn naasten, van mijn collega’s, van mijn passie, te verdedigen, het gras te ruiken voordat ik aan mijn wedstrijd begin om me te motiveren. Om de tribunes te zien, vol met mensen die ons beroep adoreren, goede mensen die alleen maar willen dat wij hen dingen laten beleven die hen even de rest van de wereld doen vergeten, vooral deze wereld waarin we nu leven, die steeds gekker is.



Het enige wat ik vraag, HET ENIGE, is dat we ALLEMAAL in vrede leven en de oorlogen achter ons laten.



Deze dagen, wanneer ik naar mijn pols kijk, gekwetst en gezwollen, weten jullie wat ik dan voel? Trots. Ik kijk er met trots naar, denkend aan al het leed dat ze ons dinsdag hadden willen toebrengen, en dat het alleen maar hierbij is gebleven.



Mijn dank aan alle artsen, verpleegsters, fysiotherapeuten en andere mensen die me nu helpen te herstellen en deze pols weer in perfecte brengen. Dank aan de duizenden en duizenden personen, media, allerlei organisaties, Borussia Dortmund en medespelers, die me hun steun en liefde hebben gegeven. Het heeft me ongelooflijke kracht gegeven om ALTIJD door te gaan.



Ik had het nodig alles van me af te schrijven om dit af te sluiten en zo snel mogelijk weer 100% te zijn. Een warme groet!”