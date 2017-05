Geen huldiging voor Manchester United bij winst Europa League

De club heeft besloten om geen huldiging te houden in Manchester, wanneer United woensdagavond van Ajax wint in de finale van de Europa League. In plaats daarvan vliegt de selectie van Manchester United in de nacht van woensdag op donderdag direct terug naar Engeland. Daarna mogen de spelers direct op vakantie, al zullen veel internationals zich snel weer moeten melden bij hun nationale team.

De laatste keer dat Manchester United werd gehuldigd was in 2013, na het behalen van de twintigste en voorlopig laatste landstitel in de clubhistorie. Met een open bus trok de selectie van United toen door Manchester, waar ze werden toegejuicht door tienduizenden supporters. Vorig jaar won Manchester United nog de FA Cup. Een dag later was er echter geen huldiging, maar het nieuws over het ontslag van Louis van Gaal. Onder zijn opvolger José Mourinho eindigde United dit seizoen als zesde in de Premier League. Door het winnen van de Europa League kan de gevallen grootmacht zich echter nog steeds plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.