Gaat FC Utrecht stunten in Rusland?

Trainer Erik ten Hag van FC Utrecht rekent vanavond voor de return in de play-offs voor de Europa League tegen Zenit Sint-Petersburg op verdediger Edson Braafheid en middenvelder Yassin Ayoub. Braafheid bleef afgelopen zondag uit voorzorg langs de kant in de thuiswedstrijd tegen Willem II (2-0) en Ayoub viel in de zeventigste minuut met een blessure uit. ,,Ik denk dat ze allebei weer beschikbaar zijn'', liet Ten Hag weten.



FC Utrecht versloeg vorige week Zenit verrassend met 1-0. ,,Ze moeten iets gaan doen en daar moeten wij op inspelen. Ik zal met mijn opstelling zeker rekening gaan houden met de manier waarop Zenit gaat voetballen. Ik heb momenteel keuze genoeg in mijn selectie en bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd.''



Volgens Ten Hag kan de Russische koploper, die in Utrecht danig teleurstelde, dominant spelen. ,,Daar zullen wij iets tegenover moeten stellen. Met dezelfde beleving en instelling als in de eerste wedstrijd zullen we de strijd moeten aangaan. Alleen als we nóg beter zijn dan vorige week kunnen we de groepsfase halen.''