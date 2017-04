Fiorentina verslaat Inter ondanks hattrick Icardi

In Florence keek de thuisploeg halverwege tegen een achterstand van 2-1 aan. In de spectaculaire tweede helft trok Fiorentina ondanks een gemiste strafschop de wedstrijd naar zich toe: 5-4. De Argentijnse spits Mauro Icardi maakte een hattrick voor de bezoekers uit Milaan.

In de tweede helft nam Fiorentina het initiatief over. Eerst miste Federico Bernardeschi nog vanaf elf meter, maar tien minuten later was het alsnog raak via Davide Astori. Via Vecino en twee doelpunten van de Senegalees Khouma Babacar liep de thuisploeg uit naar 5-2. Vlak voor tijd scoorde Icardi nog twee keer namens Inter, waarmee hij voor een hattrick tekende. Het leverde echter geen drie punten op voor de zwart-blauwe formatie uit Milaan.