FIFPro: Borussia Dortmund had nooit een dag later al moeten spelen

De internationale vakbond voor voetballers FIFPro vindt dat Borussia Dortmund woensdag nooit had mogen spelen in de Champions League tegen AS Monaco. Een dag eerder was de selectie het doelwit van een aanslag. De organisatie wil duidelijke richtlijnen om dit in de toekomst te voorkomen.