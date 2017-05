FIFA start onderzoek naar rol Raiola bij recordtransfer Pogba

Ajax is gewaarschuwd: Olympique Lyon kwam al eens terug na 4-1

19:46 Ajax is gewaarschuwd voor de return van donderdagavond in Lyon. De Amsterdammers lijken met een overtuigende 4-1 overwinning in de heenwedstrijd al bijna zeker van een plek in de finale van de Europa League, maar Olympiqe Lyon kwam als een eerder terug van zo'n nederlaag in de heenwedstrijd.