FIFA-baas Infantino: WK in Qatar niet in gevaar

Primeur voor Engeland met wereldtitel Onder-20

13:59 Engeland is vandaag in het Zuid-Koreaanse Suwon voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen voetbal voor spelers onder twintig jaar geworden. In het World Cup Stadium werd Venezuela in de finale verslagen (1-0). In het door Björn Kuipers geleide duel was Dominic Calvert-Lewin (Everton) matchwinnaar.