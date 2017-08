FC Barcelona begint seizoen met zege op Real Betis

Deulofeu stond drie minuten later ook aan de basis van de 2-0. Met een mooi passje stelde hij de instormende middenvelder Sergi Roberto in staat om de voorsprong te verdubbelen. Daar bleef het bij in Camp Nou, al kreeg de thuisploeg nog veel kansen op een derde treffer. Messi had een aantal keer pech met zijn pogingen. Bij Real Betis stond de Mexicaanse middenvelder Andrés Guardado, die deze zomer overkwam van PSV, de hele wedstrijd in het veld.