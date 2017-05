Fàbregas voorkomt stuntje Watford op kampioensfeest Chelsea

John Terry vestigde daarna de aandacht op zich. De routinier verlaat na dit seizoen Chelsea en mocht voor het eerst sinds september 2016 in de basis beginnen in een competitieduel. Hij opende nota bene de score na ruim twintig minuten. Kort daarna ging de verdediger niet vrijuit bij de gelijkmaker van Etienne Capoue.



Daryl Janmaat was ook opvallend aanwezig. De Nederlandse verdediger maakte het fraaie tweede doelpunt voor Watford. Hij onderschepte de bal buiten het strafschopgebied, rende de zestien binnen, passeerde landgenoot Nathan Aké van Chelsea en schoot de bal loepzuiver langs doelman Asmir Begovic. Janmaat bracht Watford door zijn goal terug in de wedstrijd (3-2) en invaller Stefano Okaka Chuka verhoogde de spanning een kwartier voor tijd met de gelijkmaker (3-3). De lepe Fàbregas voorkwam gezichtsverlies voor Chelsea in de voorlaatste thuiswedstrijd van dit seizoen.