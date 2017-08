Everton zonder geblesseerde Klaassen naar Split

Spits Sandro Ramírez is vanwege een blessure aan zijn hiel ook niet inzetbaar in Kroatië. Everton won vorige week de eerste wedstrijd tegen Hajduk Split met 2-0, en is dicht bij deelname aan het hoofdtoernooi.



,,Davy is zeker een week uitgeschakeld'', aldus Koeman, die Klaassen maandag in de competitiewedstrijd tegen Manchester City buiten de basis hield en in de tweede helft liet invallen. Everton moet zondag op bezoek bij kampioen Chelsea.