Europese WK-kwalificatie: toplanden heersen, weinig verrassingen

Mocht je van tevoren gevraagd zijn om de eindstanden van de Europese WK-kwalificatiepoules te voorspellen, dan is de kans groot dat die voorspelling er nagenoeg hetzelfde uitziet als de huidige standen in de poules. Helaas voor ons is Nederland bijna het enige land dat gebruikelijk op eindtoernooien speelt en dit keer buiten de boot dreigt te vallen. Alle grootheden in het Europese voetbal stevenen 'gewoon' af op deelname aan het WK in Rusland.

De negen groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De acht beste nummers twee spelen nog om vier tickets in een play-offronde.

Groep A

Natuurlijk, het kan nog, maar met zowel Zweden als Frankrijk op drie punten voorsprong wordt het nog een hels karwei voor Nederland om de vliegtickets naar Rusland te bemachtigen. Winst morgen tegen Frankrijk zal de Oranje-hoop weer doen leven, al aast ook Bulgarije nog altijd op aansluiting bij de bovenste plaatsen. De Bulgaren nemen het morgen op tegen Zweden en dus zullen we na die twee wedstrijden van morgen meer zinnige dingen kunnen zeggen over de Nederlandse kansen.

Mocht je toch graag alvast de kansen van Nederland in willen schatten, zie hieronder het resterende programma van Zweden, Frankrijk en Nederland:

31 augustus: Bulgarije - Zweden, Frankrijk - Nederland

3 september: Wit-Rusland - Zweden, Nederland - Bulgarije, Frankrijk - Luxemburg

7 oktober: Zweden - Luxemburg, Wit-Rusland - Nederland, Bulgarije - Frankrijk

10 oktober: Frankrijk - Wit-Rusland, Nederland - Zweden

Groep B

Dat Zwitserland en Portugal de nummers één en twee van groep B zouden worden, lag in de lijn der verwachtingen. De Europees kampioen moet nog wel vol aan de bak om de foutloze Zwitsers van de bovenste plaats te stoten. Portugal - Zwitserland, de laatste groepswedstrijd op 10 oktober, wordt er eentje om naar uit te kijken.

Groep C

Waar zijn de tijden gebleven dat Nederland zo makkelijk door de kwalificaties ging als Duitsland? Met 0-3, 3-0, 2-0, 0-8, 1-4 en 7-0 kregen de Duitsers pas één doelpunt tegen: op 26 maart uit bij Azerbeidzjan. Dmitry Nazarov was de maker. Als Die Mannschaft vrijdag wint bij Tsjechië uit is de ploeg zelfs al zeker van minimaal play-offs. Noord-Ierland stevent in het kielzog af op een knappe tweede plek.

Groep D

Groep D was op voorhand een groep waarin het alle kanten op zou kunnen met vier gelijkwaardige landen. Toch lijken Servië en Ierland om de groepswinst te gaan strijden met Wales en Oostenrijk op het vinkentouw. Wat dat betreft zijn de confrontaties tussen Wales en Oostenrijk (zaterdag) en Ierland en Servië (dinsdag) interessant voor de ontwikkelingen in deze poule. Kan het Wales, halve finalist op het afgelopen EK, van Gareth Bale nog aanhaken? Na Oostenrijk stuiten de Welshmen achtereenvolgens nog op Moldavië (uit), Georgië (uit) en Ierland (thuis).

Groep E

Met Robert Lewandowski als topscorer van de kwalificatie (elf goals) in de gelederen kent Polen weinig moeite in hun groep met onder andere ook Montenegro en Denemarken. Laatstgenoemden staan samen op tien punten en mogen bepalen wie achter Polen het play-offticket bemachtigt. Beide ploegen treffen nog onder andere koploper Polen en dus lijkt 5 oktober een belangrijke datum te worden in deze groep. Dan staat in Podgorica Montenegro - Denemarken op het programma in het Pod Goricomstadion.

Groep F

Engeland is nog altijd ongeslagen maar door twee keer een gelijkspel (Slovenië-uit en Schotland-uit) staat zowel Slowakije als Slovenië nog binnen drie punten van de koploper in groep F. De Engelsen krijgen die twee landen echter nog op bezoek op Wembley en dus lijkt er nog geen vuiltje aan de Engelse lucht aangezien Engeland geen thuiswedstrijd meer verloor sinds 19 november 2013 (0-1 tegen Duitsland).

Groep G

Spanje en Italië werden in groep G aan elkaar gekoppeld en die poule loopt dan ook precies zoals verwacht. Beide landen wonnen van alle overige landen en speelden tegen elkaar gelijk (1-1). Zaterdag staat dan ook dé kraker van de Europese WK-kwalificatie op de kalender: Spanje - Italië. Wordt daar het verschil gemaakt? Of komt het aan op doelsaldo?

Groep H

Behalve een moeizaam gelijkspel in eigen huis tegen Griekenland (1-1 door een goal van Lukaku in de 89ste minuut) bewandelt België het WK-pad vooralsnog zonder noemenswaardige hobbels. De voorsprong op de Grieken bedraagt vier punten en die op Bosnië & Herzegovina vijf punten. Die twee landen zullen dan ook uitmaken wie er in de play-offwedstrijden zal verschijnen.

Groep I

Last, but not least: groep I. Misschien wel de spannendste poule van allemaal. Vier ploegen staan binnen twee punten van elkaar. Te weten: Kroatië (13), IJsland (13), Turkije (11) en Oekraïne (11). Wat dat betreft lijken Kroatië en IJsland de beste papieren te hebben. Niet alleen vanwege de twee punten voorsprong, maar ook omdat zij allebei nog tegen zowel Finland als Kosovo spelen, de twee landen die ver achterblijven met allebei één schamel punt.