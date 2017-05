Eerste stadion voor WK Qatar al geopend

Sneijder zet Galatasaray op het goede spoor

21:09 Galatasaray heeft in de Turkse voetbalcompetitie het thuisduel met Osmanlispor gewonnen. De middenmoter uit Ankara werd met 2-0 verslagen waardoor de ploeg van Wesley Sneijder in ieder geval voor drie dagen aartsrivaal Fenerbahçe is gepasseerd op de ranglijst.