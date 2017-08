Dybala leidt inhaalrace van Juventus

De Boer direct onder immense druk na derde dreun op rij

18:13 Frank de Boer heeft met Crystal Palace ook zijn derde duel in de Premier League verloren. Swansea City profiteerde vanmiddag op Selhurst Park van de wankele achterhoede van de Nederlander (0-2). Invaller Martin Kelly ging tweemaal opzichtig in de fout, waardoor The Eagles op de laatste plaats van de ranglijst blijven staan. Amper begonnen aan zijn klus in Londen bevindt De Boer zich in een serieuze crisis.