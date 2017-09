Duitsland plet Noorwegen, maar WK-ticket is nog niet binnen

Het superieure Duitsland is na acht duels in groep C nog altijd zonder puntverlies. Noord-Ierland heeft vijf punten minder, met nog twee wedstrijden te spelen. De nummer twee was in Belfast met 2-0 te sterk voor Tsjechië. Jonny Evans en Chris Brunt troffen doel.



Duitsland speelt op 5 oktober de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. De ploeg van Löw heeft in dat duel aan een gelijkspel genoeg om het WK-ticket veilig te stellen. Bij een nederlaag kunnen de Duitsers zich in de afsluitende poulewedstrijd thuis tegen Azerbeidzjan nog verzekeren van de eindzege in de groep.