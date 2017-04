Drie puntjes onderstrepen Piqué's aversie tegen Real

Zijn tweet, op de late dinsdagavond, leek helemaal niets te zeggen. Drie puntjes tikte Gerard Piqué, voor zijn 14,3 miljoen volgers. ... Meer niet. Ze werden bijna 138.000 keer geretweet en ontvingen meer dan 133.500 likes. Meer dan 32.000 mensen reageerden op de verdediger van FC Barcelona. Sommigen boos en verontwaardigd, anderen met humor en applaus.



Op een enkeling na wist iedereen waar Piqué op doelde. In Madrid werd op dat moment de verlenging gespeeld tussen Real en Bayern München. Cristiano Ronaldo maakte de 2-2. Op tv was te zien dat hij buitenspel stond. Ook Piqué keek televisie en greep direct naar zijn smartphone. Drie puntjes tikte hij in, meer niet. De drie puntjes van niets willen zeggen, maar het toch doen.



Zo veelgelezen, geliefd én gehaat zijn de anti-Real Madrid-tweets van de verdediger van FC Barcelona, dat direct na die wedstrijd, die Real uiteindelijk mede dankzij de zwalkende scheidsrechter naar de halve finale bracht, Sergio Ramos voor de camera naar het berichtje van Piqué werd gevraagd. ,,Laat hem eerst maar eens de beelden van Barça tegen Paris Saint-Germain terugkijken", doelde Reals aanvoerder op de abritrale dwalingen die de Catalanen op weg hadden geholpen in hun historische 6-1.



Piqué en Ramos. Samen vormen ze al jaren het verdedigende hart van de Spaanse nationale ploeg. Eigenlijk kunnen ze elkaar niet uitstaan, maar eenmaal bij de selectie maken ze er maar het beste van. En soms is het ook gewoon een spel, al die mondelingen en digitale sneren over en weer. Om die aloude rivaliteit tussen Real en Barça in leven te houden.



Want het is de laatste jaren, zeker na het vertrek van coach Mourinho uit Madrid, redelijk rustig op het vlak van hatelijke uitspraken, ook al omdat in de competitie Barcelona het laatste decennium veel sterker was dan Real. En vroeger was het bijna altijd vanuit het toen vaak verliezende Barça-kamp dat er veel werd geklaagd over de gunsten die de Koninklijke van de arbitrage kreeg. In die periode was Piqué's grootvader, Amador ­Bernabéu, bestuurslid van Barça. De kleine Gerard groeide in een dorpje in het Catalaanse binnenland op in die sfeer, van eeuwig zelfbeklag en diepe haat jegens alles wat uit Madrid kwam; vooral de voetbalclub.