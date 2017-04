Dost nadert de dertig goals in Portugal

Bale onzeker voor return in Champions League tegen Bayern

14 april Het is zeer twijfelachtig of Gareth Bale volgende week kan meedoen bij Real Madrid in de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München. De aanvaller uit Wales heeft woensdag in het eerste duel in München, dat de Spaanse ploeg met 2-1 won, een kuitblessure opgelopen. Hij viel uit na een uur.