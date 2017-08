Dost moet in Boekarest vanaf de bank toekijken

Bondscoach Japan onder grote druk richting WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den

18:37 De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Australië later deze maand kan voor Japan zomaar eens de laatste zijn onder leiding van bondscoach Vahid Halilhodzic. Verliezen de Japanse voetballers dan is het einde oefening voor de Bosniër, aldus mediaberichten in Japan.