Doemscenario dreigt voor Darmstadt

Spurs in underdog-rol: Chelsea één van de beste clubs ter wereld

17:17 Chelsea verspeelt de laatste weken in de competitie opvallend veel punten en voelt de hete adem van Tottenham Hotspur in de nek. Toch is de koploper van de Premier League komend weekeinde nog steeds de favoriet in de onderlinge halve finale van de FA Cup. Dat zegt althans Spurs-manager Mauricio Pochettino.