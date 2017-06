Deschamps voor treffen met Zweden: 'We blijven waakzaam'

,,We zijn kalm, maar we moeten ook bescheiden blijven, zeker na onze thuiswedstrijd in november tegen Zweden'', sprak de Franse oud-international behoedzaam. ,,We kunnen niet gaan denken dat we er al zijn. We hebben vertrouwen, maar blijven waakzaam.''



Het nog ongeslagen Frankrijk leidt in groep A met dertien punten, gevolgd door Zweden (tien punten), Bulgarije (negen) en Nederland (zeven). Oranje speelt morgen thuis tegen het zwakke Luxemburg, Bulgarije gaat op bezoek bij Wit-Rusland. De poulewinnaar verdient het WK-ticket, de nummer twee krijgt vrijwel zeker in de play-offs een herkansing.



Frankrijk had ruim een half jaar geleden in Parijs veel moeite met Zweden. De thuisploeg kwam na rust eerst nog op achterstand voordat Paul Pogba en Dimitri Payet alsnog de winst wisten af te dwingen (2-1). ,,Ik was in die wedstrijd verrast door het snelle spel van Zweden'', blikte doelman Hugo Lloris terug.



,,Het bleek bovendien een sterk collectief. Vroeger was vrijwel alles afgestemd op hun vedette Zlatan Ibrahimovic, maar nu hij er niet meer bij is, kan Zweden ook andere kwaliteiten laten zien. We houden rekening met een heel zware avond.''



Aanvoerder Andreas Granqvist van Zweden is gebrand op revanche tegen Frankrijk. ,,We hadden een punt verdiend in de uitwedstrijd. Ik was boos na die nederlaag. Dat punt gaan we voor eigen publiek nu wel pakken, of misschien nog wel meer.''