Defensieve problemen voor Ancelotti door blessure Boateng

Ancelotti hoopt dat Boateng wel op tijd fit is voor dinsdag, als in Madrid de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Real op het programma staat.



Mats Hummels, die normaal gesproken met Boateng het centrale verdedigingsduo bij Bayern vormt, liep zondag tijdens de training een voetblessure op. Zijn vervanger Javi Martinez kreeg tegen Real Madrid een rode kaart en is geschorst voor de return.



Ancelotti hoopt dat naast Boateng ook Hummels dinsdag in de Champions League weer mee kan doen.