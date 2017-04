Deense voetbal komt met statement tegen homofobie

,,We willen een duidelijk signaal afgeven aan iedereen in de voetbalwereld'', zei aanvoerder Mathias 'Zanka' Jørgensen van FC Kopenhagen. ,,Homofobie is een probleem dat we serieus moeten nemen. We zijn heel blij dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de strijd daar tegen'', aldus de oud-PSV'er, die als voorzitter van de spelersvakbond nauw betrokken is bij de actie.