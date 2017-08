Debuut Mendy bij Manchester City

Mendy miste de eerste wedstrijden van dit seizoen vanwege een dijbeenblessure. De Portugese middenvelder Bernardo Silva, voor wie City deze zomer ook bijna 50 miljoen euro overmaakte naar Monaco, verschijnt na twee invalbeurten voor het eerst in de basis. Manchester City is op woensdag 13 september de eerste tegenstander van Feyenoord in de Champions League. De clubs treffen elkaar dan in De Kuip.



Bij Bournemouth heeft Nathan Aké een basisplaats centraal in de defensie. Aké behoort tot de selectie van Oranje voor de komende twee WK-kwalificatieduels.