Conte ziet aanstaande titel met Chelsea als zijn beste prestatie ooit

,,Toen ik bij Chelsea kwam aan het begin van het seizoen was er veel werk te doen'', zei Conte. ,,Chelsea was de vorige competitie als tiende geëindigd. Dat betekende dat de club niet één probleem had, maar wel twintig. Die hebben we allemaal moeten oplossen. Na een moeilijke start is dat gelukt.''



Chelsea heeft een voorsprong van zeven punten op achtervolger Tottenham Hotspur, met nog drie duels te gaan. Een overwinning op bezoek bij nummer acht West Bromwich Albion morgenavond is dus genoeg voor de zesde landstitel in de clubhistorie voor Chelsea.