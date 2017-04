Conte gunt Aké basisplaats in bekerkraker

Zidane: El Clásico niet beslissend in titelrace

15:36 Wat de uitkomst morgenavond ook is van El Clásico, het is niet beslissend in de titelrace in La Liga. Dat zei trainer Zinédine Zidane vanmiddag na de laatste training van Real voor de Spaanse kraker in Bernabéu tegen rivaal Barça.