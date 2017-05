CL-finale leidt tot flashback naar snoeiharde Amsterdamse broedertwist

Nu bekend is dat de Champions League-finale op 3 juni in Cardiff gaat tussen Juventus en Real Madrid, gaan de gedachten automatisch terug naar woensdag 20 mei 1998. De avond waarop twee Amsterdamse schoffies elkaar in hun eigen stad bevochten om de hoogste eer in het Europese clubvoetbal. En niet met zachte hand.

Door Dolf van Aert

De blikken zijn identiek, en juist dát maakt het beeld zo prachtig. Trots en vol bewondering - verliefd, bijna - kijken Clarence Seedorf en Edgar Davids omhoog naar hun huilende maatje. Daar staat-ie, Patje. Nog geen 19 jaar oud, maar nu al de grote man. Even daarvoor heeft dat broekie namens Ajax als invaller de Champions League-finale van 1995 tegen AC Milan beslist: 0-1. Zie hem daar eens staan, met die cup in zijn handen en de tranen in zijn ogen.

Natuurlijk gaat de aandacht niet direct uit naar Seedorf en Davids. De spotlights zijn voor goudhaantje Kluivert. Of voor trainer Louis van Gaal, die de Amsterdamse kleuterklas de beste ploeg van Europa maakte. Of voor Frank Rijkaard, de routinier die precies om déze reden terug was gekomen naar Amsterdam. Maar ze staan ze er toch maar mooi tussen. Seedorf en Davids, 19 jaar en 22 jaar oud. Aan het begin van hun loopbaan, maar de wereld nú al aan hun voeten.

Volledig scherm Clarence Seedorf (links) en Edgar Davids (rechts) kijken vol trots naar Patrick Kluivert na het winnen van de Champions League in 1995. © ANP

Op vier dagen na exact drie jaar later ziet de wereld er een heel stuk anders uit. Er is gedoe geweest rond het salaris van de twee, die in Amsterdam minder blijken te verdienen dan ploeggenoten als Danny Blind en de gebroeders De Boer. Seedorf is direct na de finale van 1995 al naar Sampdoria vertrokken, maar speelt inmiddels bij Real Madrid. En Davids verhuisde een jaar na zijn maatje naar AC Milan, maar staat inmiddels onder contract bij Juventus.

En dan is er nog Oranje. Davids is door bondscoach Guus Hiddink naar huis gestuurd tijdens het EK van 1996, het toernooi waar Seedorf - door het missen van de beslissende penalty in de kwartfinale tegen Frankrijk - uitgroeit tot paria van het Nederlandse voetbal.

Maar hier, nu, vanavond - op 20 mei 1998 - is er geen ruimte voor die negatieve gedachten. Weer staan de voetbalvrienden samen op het hoogste voetbalpodium van het continent. Als tegenstanders dit keer, maar dat maakt de trots er niet minder om. Het is een droom. Real Madrid en Juventus in de Champions League-finale, met de beide Nederlanders als basisspeler. En dat in 'hun' Amsterdam, met vrienden en familie op de tribune. Kan het mooier?

Volledig scherm Clarence Seedorf pakt Edgar Davids terug met een spijkerharde tackle.

Een gezellige reünie wordt het binnen de lijnen bepaald niet, daar zijn de twee te veel winnaar voor. Davids schopt zijn vriend - terwijl hij al geel op zak heeft - na rust hard tegen de knieën, terwijl Seedorf zich kort voor tijd laat gelden met een spijkerharde tackle op zijn voormalig ploeggenoot: gele kaart. Uiteindelijk is het Predrag Mijatovic die met een omstreden doelpunt - riekend naar buitenspel - de enige treffer voor zijn rekening neemt: 1-0 voor Real. Hij zorgt daarmee voor opluchting, en bovendien een wisseling van de wacht.

Galácticos

Real Madrid is van oudsher een grootmacht, daar is iedereen het in die tijd al over eens. Het heeft de Europa Cup I in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 én in 1966 gewonnen. En tussendoor werden ook nog twee finales verloren. Maar daarna bleef het lang stil. In 1981 verloor Real de eindstrijd nog van Liverpool, maar de winst van 1998 is de eerste finale in 17 jaar tijd en de eerste eindzege in 32 jaar tijd.

In de jaren die daarop volgen, groeit Real meer en meer uit tot de Galácticos die we vandaag de dag kennen. Het wint de Champions League na 1998 ook in 2000, 2002, 2014 én 2016. De teller staat daarmee op elf eindzeges, de laatste vijf finales werden allemaal winnend afgesloten. Het zijn imposante cijfers.

Volledig scherm © AFP

Oude tijden

Voor Juventus is het verhaal in 1998 precies andersom. Het treffen met Real Madrid is - na de zege op Ajax in 1996 en het verlies in 1997 tegen Borussia Dortmund - de derde opeenvolgende CL-finale. Het zijn de hoogtijdagen van de tweevoudig winnaar. In de 19 jaar daarna volgen er echter niet meer dan twee (verloren) finales en zelfs een degradatie naar het tweede nationale niveau, vanwege een omkoopschandaal. Inmiddels is De Oude Dame weer wat kwieker, met de finaleplaatsen van 2014 en 2017 als tastbaar bewijs.

Nu wil men in Turijn eindelijk écht de oude tijden laten herleven. Al is het maar voor Gianluigi Buffon, de levende legende onder de lat die al twee finales verloor, maar binnenkort toch écht wel een keer zal gaan afzwaaien. Toch?

De honger in Madrid is echter nog lang niet gestild. Wie alles heeft, wil alleen maar meer: dat geldt zeker voor de Madrileense veelvraat. Real is de club met de meeste eindzeges (elf) van allemaal, en weet haast niet meer wat verliezen is. Juventus de club die vaker dan wie dan ook (zes keer) de finale verloor, en zich de laatste gewonnen eindstrijd amper meer kan herinneren. Wie het ook wordt: Seedorf en Davids zullen er hun eigen gevoel bij hebben.