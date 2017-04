City hoopt Jesus dit seizoen nog in te kunnen zetten

De negentienjarige Jesus kwam in de winter voor zo'n 32 miljoen euro over van Palmeiras. Hij beleefde een uitstekende start in Engeland met drie goals in vijf duels, totdat hij half februari in de wedstrijd tegen Bournemouth een voetbotje brak. ,,Het gaat de goede kant op met hem. Hij stond de afgelopen dagen alweer op het veld'', aldus de Spaanse coach van de nummer vier in de Premier League.