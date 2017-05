City derde na ruime zege, Crystal Palace moet blijven vrezen

City leek het snel te willen beslissen in het eigen Etihad Stadium, toen David Silva in de derde minuut al scoorde. Toch duurde het tot de derde minuut ná rust voordat de ploeg van Pep Guardiola weer doel trof. De 2-0 van Vincent Kompany – een knal in de kruising – was wel een prachtige goal. Ook de 3-0 was van Belgische makelijk: Kevin de Bruyne plaatste de bal fraai in de korte hoek. Raheem Sterling en Nicolas Otamendi zorgden voor het slotakkoord.