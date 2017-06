China ziet organisatie WK voetbal wel zitten

Xi Jinping is zelf groot voetbalfan en schreef een plan om het Chinese voetbal aan te laten sluiten bij het niveau van de grote landen. Tot nu toe uit zich dat vooral in de transfers van dure buitenlandse spelers en trainers. De prestaties van het Chinese elftal vallen al jaren tegen. Alleen in 2002 deed China mee aan het WK. Een ticket voor het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland kan de nummer 82 van de wereld vergeten. China staat na een gelijkspel tegen Syrië op de laatste plaats in groep A van het Aziatische kwalificatietoernooi.