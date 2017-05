Chelsea kan kampioen worden tegen West Brom

Mourinho vreest voor 'jong en sterk Ajax' in finale Europa League

9:51 Manchester United-trainer José Mourinho verwacht een pittige wedstrijd tegen Ajax in de finale van de Europa League. Vooral het feit dat Ajax na dit weekend uitgevoetbald is in de competitie baart de Portugees zorgen. Waar Ajax vóór de finale alleen nog tegen Willem II aantreedt, moet Manchester United nog drie duels spelen voor de finale in Stockholm op 24 mei.