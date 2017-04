Chelsea en Spurs domineren team van het jaar

Vijf vragen over de belastingzaak van Lionel Messi

12:06 In de belastingzaak rond Lionel Messi dient vandaag in Barcelona het hoger beroep, dat de topvoetballer had aangespannen tegen zijn 'celstraf' van 21 maanden. Om je geheugen op te frissen zetten we de feiten in vijf vragen op een rij.